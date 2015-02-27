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العثور على جثث أب وأولاده الخمسة مصابين بطلقات فى الرأس شمال بغداد

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العثور على جثث أب وأولاده الخمسة مصابين بطلقات فى الرأس شمال بغداد العثور على جثث أب وأولاده الخمسة مصابين بطلقات فى الرأس شمال بغداد
عثر على ستة أفراد من عائلة سنية نازحة، هم أب وأولاده الذكور الخمسة، مقتولين برصاصات فى الرأس فى احدى المناطق ذات الغالبية الشيعية شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال ضابط برتية عقيد فى الشرطة أن "مسلحين قتلوا أبا وأولاده الخمسة ، اطلقوا رصاصات على رؤوسهم"، مشيرا إلى أن الجثث عثر عليها اليوم فى منزل بمنطقة الحسينية شمال بغداد، دون أن يحدد تاريخ الجريمة أو هوية المسلحين.

وأوضح المصدر أن الضحايا، وهم من مدينة تكريت، كبرى محافظة صلاح الدين، نزحوا إلى الحسينية هربا من أعمال العنف فى المحافظة التى يسيطر على أجزاء منها تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف الضابط الذى فضل عدم كشف اسمه، أن الضحايا الستة "عثر عليهم فى غرفة الجلوس فى المنزل الذى نزحوا إليه قبل نحو شهر".

وأكد مصدر طبى العثور على الجثث، موضحا أن بعضها كان مقيد اليدين وأوضح المصدر الأمنى أن أحد الابناء المقتولين "كان ضابطا فى جيش النظام السابق (فى إشارة إلى نظام الرئيس صدام حسين)، فى حين أن ثلاثة من الآخرين ما زالوا تلامذة فى المدرسة".
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