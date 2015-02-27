أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر أمنى: سقوط طائرة تابعة لـ "فجر ليبيا" بالقرب من الحدود التونسية

Google+ Print
مصدر أمنى: سقوط طائرة تابعة لـ "فجر ليبيا" بالقرب من الحدود التونسية مصدر أمنى: سقوط طائرة تابعة لـ "فجر ليبيا" بالقرب من الحدود التونسية
سقطت بعد ظهر اليوم "الجمعة" طائرة تابعة لقوات "فجر ليبيا" على بعد نحو 5 كم من النقطة الحدودية "المقيسم" بالأراضى التونسية.

صرح بذلك مصدر أمنى رفيع بولاية مدنين التونسية الحدودية بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولم يدل المصدر بمزيد من التوضيحات، ومن جهة أخرى رجحت مصادر أمنية مطلعة بالمنطقة أن تكون هذه الطائرة قد أسقطها الجيش الليبى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365