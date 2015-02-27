مصدر أمنى: سقوط طائرة تابعة لـ "فجر ليبيا" بالقرب من الحدود التونسية

سقطت بعد ظهر اليوم "الجمعة" طائرة تابعة لقوات "فجر ليبيا" على بعد نحو 5 كم من النقطة الحدودية "المقيسم" بالأراضى التونسية.إعلان - Ads إعلان - Ads
صرح بذلك مصدر أمنى رفيع بولاية مدنين التونسية الحدودية بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولم يدل المصدر بمزيد من التوضيحات، ومن جهة أخرى رجحت مصادر أمنية مطلعة بالمنطقة أن تكون هذه الطائرة قد أسقطها الجيش الليبى.
صرح بذلك مصدر أمنى رفيع بولاية مدنين التونسية الحدودية بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ولم يدل المصدر بمزيد من التوضيحات، ومن جهة أخرى رجحت مصادر أمنية مطلعة بالمنطقة أن تكون هذه الطائرة قد أسقطها الجيش الليبى.
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