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زعيم حزب تركى : أردوغان أشعل النيران فى الجارة سوريا

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زعيم حزب تركى : أردوغان أشعل النيران فى الجارة سوريا زعيم حزب تركى : أردوغان أشعل النيران فى الجارة سوريا
انتقد زعيم حزب يسارى تركى سياسات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تجاه سوريا ، وقال " إن حكومة أردوغان أشعلت النيران فى الدولة الجارة سوريا ، والنتيجة أن لهيب هذه النيران بات على أعتاب أبوابنا الآن".

وأضاف دوغو برينجيك زعيم حزب الوطن اليسارى التركى ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة ـ أن أى مشكلة فى سوريا تعنى مشكلة فى تركيا ، والعداء تجاه سوريا يعنى العداء تجاه تركيا ، ووحدة الأراضى السورية تعنى وحدة الأراضى فى تركيا ، والسلام فى سوريا يعنى السلام فى تركيا.

وأشار الى أن وفدا كبيرا من حزبه تحت قيادته سيقوم بزيارة إلى دمشق تبدأ غدا السبت ، وتستمر حتى الثالث من مارس القادم للقاء الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال برينجيك " بالتعاون مع سوريا والعراق وإيران سنتمكن من وضع حد لأطماع الانفصاليين وقوى الإرهاب الرجعية" ، مشيرا إلى أن زيارة وفد حزبه إلى دمشق غدا ، التى تأتى بناء على دعوة الرئيس السورى بشار الأسد ، ستشمل لقاءات أيضا مع المسؤولين الحكوميين السوريين.

وقال السياسى اليسارى التركى إن محادثاته مع الرئيس بشار الأسد ستتطرق إلى إعادة بناء وتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا ، وزيادة التعاون فى مجالى الأمن والاقتصاد ، والكفاح المشترك فى مواجهة قوى الإرهاب الانفصالى والرجعى بالتنسيق والتعاون مع دول المنطقة
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