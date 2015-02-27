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الكويت تقرر استئناف عمل سفارتها فى اليمن من مدينة عدن

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الكويت تقرر استئناف عمل سفارتها فى اليمن من مدينة عدن الكويت تقرر استئناف عمل سفارتها فى اليمن من مدينة عدن
أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية ان دولة الكويت قررت استئناف عمل سفارتها فى اليمن من مدينة عدن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المصدر قوله "إن هذا الإجراء يأتى فى إطار دعم الكويت للشرعية الدستورية فى اليمن الشقيق ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وما نصت عليه المبادرة الخليجية".

وأضاف "أن هذا القرار يأتى ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذى عقده المجلس الوزارى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وانعكس فى البيان الختامى الذى اصدره المجلس مؤخرا والمتضمن دعما للسلطة الشرعية اضافة الى قرار مجلس الامن رقم 2201".

وجدد المصدر تأكيده أن أمن واستقرار اليمن لن يتحقق إلا بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
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