الملك عبد الله : "داعش" جنت على نفسها بالاقتراب من العرين الأردنى

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على أن عصابة (داعش) الإرهابية قد جنت على نفسها عندما اقتربت من العرين الأردنى ، قائلا "إن ما اقترفته بحق الطيار البطل الشهيد معاذ الكساسبة حفز الأردنيين على الالتفاف حول رايتهم والتمسك بوحدتهم والتصدى لأساليب هذه العصابة الدنيئة".

جاء ذلك فى مقابلة أجرتها شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية مع العاهل الأردنى وسوف يتم بثها بعد غد الأحد، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى مساء اليوم الجمعة.

>وأضاف الملك عبدالله الثانى - خلال المقابلة - "إذا كانت عصابة (داعش) قد حاولت تخويف الأردنيين فإن ما حدث هو عكس ذلك تمامًا، وإذا ما نظرت فى تاريخنا ستعلم أننا رددنا الصاع صاعين لكل من اعتدى علينا".

وردًا على سؤال حول شعوره عند استشهاد الطيار الكساسبة، قال العاهل الأردنى "إننى لم أٌشاهد الفيديو والكثير منا رفض أن يشاهده باعتباره شكلاً من الدعاية الزائفة..لقد اعترانى الاشمئزاز مما حدث وحزنت مع عائلة الشهيد وكنت قد التقيتهم فى مناسبات عدة".

وأضاف "لقد حزنت كثيرًا على والده وأمه وإخوته وأخواته وزوجته - حيث كان لم يمض على زواجه أكثر من خمسة أشهر - وكجندى وابن للجيش العربى - القوات المسلحة الأردنية فقد شعرت بالغضب الشديد، فمعاذ، رحمه الله، هو رفيق سلاح وأعتقد أن كل جندى أردنى عامل أو متقاعد قد غضب واشمأز من الوحشية التى واجهها هذا البطل".

وبحسب البيان، سوف يتناول الملك عبدالله الثانى فى المقابلة رؤيته حيال عدد من التطورات الإقليمية خصوصًا ما يتصل بالحرب ضد عصابة (داعش) الإرهابية وغيرها من القضايا.

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