ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بالصنافين في الشرقية

تمكن النقيب “أمير الهلالى”، رئيس نقطة شرطة الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وماسك أسود.

تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية اخطارا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث مركز منيا القمح مفاده قيام “ياسين أحمد ياسين النمر” 66 سنة ، عاطل ومقيم الصنافين بحوزته بندقية خرطوش لاستخدامها فى ترويع المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن غانم مفتش مباحث المركز وبمداهمة منزل المتهم بالتنسيق مع النقيب أمير الهلالى رئيس نقطة شرطة الصنافين عثر بحوزته على بندقية خرطوش تركى الصنع وعدد من الطلقات وقناع أسود.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.