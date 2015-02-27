أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بالصنافين في الشرقية

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بالصنافين في الشرقية ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بالصنافين في الشرقية

صورة أرشيفية

تمكن النقيب “أمير الهلالى”، رئيس نقطة شرطة الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وماسك أسود.

تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية اخطارا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث مركز منيا القمح مفاده قيام “ياسين أحمد ياسين النمر” 66 سنة ، عاطل ومقيم الصنافين بحوزته بندقية خرطوش لاستخدامها فى ترويع المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن غانم مفتش مباحث المركز وبمداهمة منزل المتهم بالتنسيق مع النقيب أمير الهلالى رئيس نقطة شرطة الصنافين عثر بحوزته على بندقية خرطوش تركى الصنع وعدد من الطلقات وقناع أسود.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا