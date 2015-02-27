بالصور.. زوجة محافظ الإسكندرية «ظل لا يفارقه»

حالة من الاستياء تُسيطر على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، بعد اصطحاب الدكتور هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، لزوجته في اللقاءات الرسمية وتكرار الموقف أكثر من مرة .

كظله ترافقه في معظم خُطواته، لم يكن ظهورها في اجتماعه مع وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، هو الأوحد، بل تكرر الموقف أكثر من مرة حيث اصطحب محافظ الإسكندرية هاني المسيري، زوجته في عدد من اللقاءات.

ويبدو أن زوجة محافظ الإسكندرية تعمل بمبدأ «الإنسان والظل»، حيث اصطحب المسيري زوجته، أثناء افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 46 بمحافظة الإسكندرية، أمس الخميس، والذي يقام في الفترة من 26 فبراير حتى 9 مارس 2015، على مسرح محمد عبد الوهاب بمنطقة الشاطبي، بحضور جابر عصفور وزير الثقافة.

وفي جولته، بالمركز الإقليمي لصحة وتنمية المرأة‎ بالإسكندرية، رافقت زوجة المحافظ الزيارة، حيث تفقد القاعات المختلفة للمركز من حجرة الإشغال والمكتبة والعيادات وقاعات الروف، وقام بزيارة العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي ومعمل كيميائي الدم والمعمل الباثولوجي وأجهزة هشاشة العظام وغيرها من الأقسام .

وكان المسيري قد علق على حضور زوجته الاجتماع مع وزيرة اللتطوير الحضري والعشوائيات، مبررًا حضورها بمنصبها كرئيس جمعية “رواد البيئة” بالمعادى، كما جاءت بصحبة الوزيرة، التى طلبت منها الحضور للاستفادة من خبرتها فى مجال القمامة.