الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتراف البرلمان الإيطالي بفلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم بقرار البرلمان الايطالي دعوة الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ما يعد اعترافا رمزيا بها على غرار ما سلكته برلمانات دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.

وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن هذا القرار الشجاع من قبل البرلمان الايطالي سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي.

وأعربت الرئاسة عن أملها بأن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان الإيطالي إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية، مشددة على التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار وحسن جوار.

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس النواب الإيطالي، بالأغلبية لصالح مشروعي قرارين، يدعو الأول، الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والثاني يدعو الحكومة للالتزام بدعم استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يذكر أكتوبر الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والثامنة في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، ومالطا، وقبرص،وتبع ذلك تصويت برلمانات بريطانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وأيرلندا على مشروعات قرارات تحث حكوماتها على الاعتراف بفلسطين، ما عد اعترافا رمزيا بالدولة الفلسطينية حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.