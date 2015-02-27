لعلاج التهاب المعدة تجنب اللبن ومشتقاته

لعلاج التهاب المعدة يلجأ البعض لشرب اللبن وتناول مشتقاته، كالجبن الأبيض أو القريش أو الزبادى، وهو اعتقاد مترسخ خاطئ بعلاج الألبان لالتهاب المعدة.

وتوضح الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية، أن علاج الألبان لالتهاب المعدة اعتقاد شائع خاطئ، فالألبان ومنتجاتها لا تفيد الأمعاء المتهيجة، بل تساعد على إثارتها والتهاب جدارها.

والشعور بالإحساس البارد المنعش عند شرب اللبن أو تناول الزبادى مفيد لأصحاب الأمعاء القوية، وناتج عن برودته لا أكثر، إلا أن اللبن ومنتجاته يحتويان على مواد قوية على المعدة، وتثير أحماض الأمعاء، فترهق أصحاب المعدة الملتهبة.

علاج التهاب الأمعاء

>

موضوعات متعلقة:

>

حقيقة العصائر المعلبة..ليست أفضل من المياه الغازية.. ترفع نسبة السكر وتعرض مرضاه للغيبوبة.. تسبب زيادة الوزن وتضر الأمعاء وتهدد مناعة الأطفال..جهزها فى المنزل بدون سكر واحذر الإفراط فى المانجو والعنب

>

>وتنصح رانيا بتجنب تناول الألبان ومنتجاتها لعلاج التهاب المعدة، واللجوء للأطعمة النيئة، كالخضراوات، والفاكهة، وتجنب الأطعمة التى تثير الحساسية كالموز والثوم وغيرها، والحرص على تناول كمية جيدة من المياه، وتناول الطعام مسلوقًا أو مطهيًا على البخار، والتوقف لفترة عن تناول التوابل، والموالح، والحوادق، وضرورة العرض على مختص لاتخاذ اللازم إذا لم تهدأ المعدة بالنظام الغذائى الصحى فقط، وتجنب الأطعمة المخبوزة والدقيق الأبيض.