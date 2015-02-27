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وفود السعودية والكويت والجزائر والسنغال تشارك في مؤتمر مصر عن «عظمة الإسلام»

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وفود السعودية والكويت والجزائر والسنغال تشارك في مؤتمر مصر عن «عظمة الإسلام» وفود السعودية والكويت والجزائر والسنغال تشارك في مؤتمر مصر عن «عظمة الإسلام»

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن وصول وفود والجزائر والسنغال والكويت، إلى مقر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان “عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه : طريق التصحيح” بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي تبدأ فعالياته غدًا.

ووصل وفد المملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور توفيق عبد العزيز السديري وكيل وزارة الأوقاف السعودي، وبصحبته الدكتور زيد الدكان أمين عام مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية .

وصل أيضًا وفود دول الكويت الشقيقة برئاسة الدكتور عبد الله معتوق المعتوق مستشار أمير دولة الكويت، والجزائر برئاسة محمد علام شيخ ، والكونغو الديمقراطية برئاسة المفتي علي مويني، والسنغال برئاسة بابا عبدة سيسيه مستشار رئيس السنغال، ووفد دولة ماليزيا برئاسة دانو رزالي بن شهاب الدين، ووفد دولة أوغندا برئاسة المهندس سيراج زيد كافوما.

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