صور المنشطات الجنسية المصنوعة من الجبس والأسمنت بالجمالية

ينشر "اليوم السابع" صورًا للمضبوطات التى نجحت قوات الأمن فى العثور عليها داخل مصنع لتصنيع المنشطات الجنسية باستخدام الجبس والأسمنت بالجمالية.

كانت مباحث قسم شرطة الجمالية، برئاسة الرائد محمد علوى، والنقيب إيهاب هاشم، معاون المباحث، ألقت القبض على "ألبير.س.إ" 38 سنة، تاجر، لاتهامه بإدارة مصنع لتصنيع وتعبئة المنشطات الجنسية والاتجار فيها، وبحوزته 12 برميلا تحوى: "مادة الجبس، وأسمنت أبيض، ولبن بودرة، وجهاز ضغط هواء، وماكينة طحن، وماكينة تصنيع برشام، وورق تغليف و2 اسطمبة، و500 علبة فياجرا، و2500 قرص فياجرا، و15 ألف قرص ماركة إم إم بى".

وبمناقشته اعترف المتهم أمام اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتصنيع المضبوطات بقصد الاتجار فتحرر له المحضر رقم 1446 جنح القسم لسنة 2015، وتولت معه النيابة العامة التحقيق.



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