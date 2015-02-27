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رئيس هيئة الرقابة المالية : قانون الاستثمار الجديد له أولوية فى أجندة الحكومة الحالية

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رئيس هيئة الرقابة المالية : قانون الاستثمار الجديد له أولوية فى أجندة الحكومة الحالية رئيس هيئة الرقابة المالية : قانون الاستثمار الجديد له أولوية فى أجندة الحكومة الحالية

البورصة المصرية

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية, ان قانون الاستثمار الجديد له أولوية فى أجندة الحالية مشيراً الى ان المنظومة المالية فى متقدمة وتحمي رؤوس الاموال .
> واضاف, رئيس هيئة الرقابة المالية, خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم مع الاعلامي عمرو عبدالحميد, ان مبادرة (إرادة) تهدف الى تبسيط وتعديل التشريعات الخاصة بالإستثمار برئاسة منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة مشيراً الى ان مبادرة (إرادة) لتعديل التشريعات مثل قوات التدخل السريع لتعديل التشريعات اللازمة والضرورية .
> واوضح, ان قانون التمويل متناهي الصغر أهم تشريع صدر منذ ثورة 25 يناير فى مجال الاستثمار مشيراً الى ان هناك بعض المواد فى قانون الاجراءات الجنائية تعيق وتكبل أيادى المستثمرين فى مصر .
> وتابع, ان هناك اكثر من 12 قانون فى مجال الاستثمار يطالب المستثمرون بتعديلهم مشيراً الى ان شروط وخطوات التصفية والإفلاس تحتاج الى قانون متكامل خاص بها مؤكداً, انه لو يأس المستثمر المصري فلن يستثمر الاجنبي فى مصر.

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