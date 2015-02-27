روسي وبرازيلية يفوزان بالذهبية في أول أيام بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو

فاز لاعب التايكوندو الروسي فيلاديسلفا لاريان بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وزن 87 كيلو رجال ، بعد تغلبه على اللاعب الأذربيجانى ريداك ايساف، في أول ايام بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو.

وحصدت البرازيلية رافائيلا جالاشو المركز الأول، وزن 73 كيلو سيدات، بعد تغلبها علي البولندية اليكسندرا التي فازت بالمركز الثاني.

كان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قد افتتح مساء اليوم الجمعة لبطولة الأقصر الدولية للتايكوندو بمشاركة نحو 650 لاعبا يمثلون 48 دولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة شمال المحافظة بحضور الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر وفرج العمرى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، واللواء أحمد فولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي إدريس الهلالي وأيدي إيساكا عضوى مجلس إدارة الاتحاد الدولى للتايكوندو.