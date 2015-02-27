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تسيير 3 طائرات إلى مطار جربا التونسى لنقل العاملين من ليبيا

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تسيير 3 طائرات إلى مطار جربا التونسى لنقل العاملين من ليبيا تسيير 3 طائرات إلى مطار جربا التونسى لنقل العاملين من ليبيا
أقلعت مساء اليوم، الجمعة، 3 طائرات تابعة لشركة للطيران، إلى مطار جربا التونسى، لنقل المصريين العاملين فى ليبيا والعابرين للحدود التونسية من ليبيا، فى إطار توجيهات الرئاسة والحكومة بعودة المصريين من ليبيا، بعد قيام تنظيم ما يسمى بداعش بارتكاب جريمة قتل المصريين فى ليبيا، وما تبعه من إجراءات مصرية وضربات جوية، ردا على قيام التنظيم الإرهابى بجريمته.

ومن المقرر أن تصل بعد قليل طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار جربا التونسى، وعلى متنها 313 مصريا من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، ليصل بذلك أعداد القادمين من ليبيا جوًا الى 5950 مصريا.

وتجرى على مدار الساعة متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

وصول 274 مصريًا من العاملين فى ليبيا إلى القاهرة جوًا
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مصر 365

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