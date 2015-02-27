وفاة أحد أبناء عضو حزب النور مُطلق النار على أسرته بالدقهلية

توفى، منذ قليل، أحد أفراد أسرة عضو حزب النور الذى أطلق النار على أسرته داخل سيارته، أثناء عودتهم من مدينة المنصورة، حيث لفظ يوسف عمار عبد الرحيم، 12 سنة، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، متأثر بطلق نارى فى الرأس من سلاح والده.

وانتقل المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة مركز المنصورة، إلى المستشفى لمعاينة الجثة، وطالب بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، كما أمر بسرعة تحريات المباحث على الواقعة.

وأمر العقيد سيد خشبة، مفتش المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد رامى الطنطاوى رئيس المباحث للتوصل إلى مكان اختباء والد الضحية، بعد اعتراف ابنته روان بتفاصيل الحادث، وقيام والدها بإطلاق النار عليهم داخل السيارة وفر هاربا.

عضو بـ"النور" يطلق النار على أسرته ويصيب زوجته ونجليه ويهرب بالدقهلية