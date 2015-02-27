وصول 274 مصريًا من العاملين فى ليبيا إلى القاهرة جوًا

وصلت لمطار القاهرة مساء اليوم، الجمعة، رحلة مصر للطيران قادمة من مطار جربا التونسى، وعلى متنها 274 مصريًا من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، ليصل إجمالى المصريين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة 5324 مواطنًا مصريًا على متن 21 رحلة جوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.
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