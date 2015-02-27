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وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": الصيف القادم لن يكون مظلما.. والأزمة انتهت

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وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": الصيف القادم لن يكون مظلما.. والأزمة انتهت وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": الصيف القادم لن يكون مظلما.. والأزمة انتهت
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن ما حدث الأيام الماضية من انقطاع الكهرباء فى بعض مناطق الجمهورية بسبب تخفيف الأحمال هو نتيجة لمحدودية الوقود الذى يضخ لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تصاعد أزمة انقطاع التيار خلال الأسبوع الماضى ليس مؤشرا على عجز وزارتى الكهرباء والبترول فى التصدى لأزمة انقطاع التيار الصيف القادم قائلاً: "الصيف القادم لن يكون مظلما".

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إن وزارة البترول لجأت لتقليل كميات الوقود التى تضخ لمحطات الكهرباء الأيام الماضية لتتمكن من ضخها للقطاع الصناعى الذى تأثر على مدار الأسابيع الماضى بعد تقليل الكميات التى تضخ له لصالح قطاع الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إلى أن هناك تنسيقا دائما وعلى مدار اليوم مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات،مشيراً إلى أن وزارة البترول وعدت بتوفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والوقود المعادل خلال فصل الصيف بعد وصول شحنات الغاز فى مارس القادم التى تم استيرادها من الخارج.


>مصدر بـ"الكهرباء": إقامة "الضبعة" لن تقتصر على التعاون مع روسيا.. ونرحب بأى دولة ترغب فى مساندة مصر لتحقيق حلمها النووى.. ويؤكد:التفاوض مع "موسكو" فى بعض بنود عرضه شهد مرونة غير مسبوقة
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