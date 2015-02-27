أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد رئس تحرير جريدة عكاظ: استبعد عقد قمة مصرية تركية برعاية الرياض

Google+ Print
مساعد رئس تحرير جريدة عكاظ: استبعد عقد قمة مصرية تركية برعاية الرياض مساعد رئس تحرير جريدة عكاظ: استبعد عقد قمة مصرية تركية برعاية الرياض
استبعد عبد الله الحارسى، مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، أن يتم عقد قمة مصرية تركية فى الرياض برعاية المملكة العربية ، موضحاً أنه حسب المعطيات الموجودة فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصل إلى السعودية يوم السبت، إضافة إلى أنه من المرجح أن يصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأحد.

وقال مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، فى تصريحات، اليوم الجمعة، أنه ربما أن يتم عقد قمة ثلاثية فى حالة تصادف تواجد الرئيسين المصرى والتركى فى نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأحد المقبل، المملكة العربية السعودية، حيث يلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية