مساعد رئس تحرير جريدة عكاظ: استبعد عقد قمة مصرية تركية برعاية الرياض

استبعد عبد الله الحارسى، مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، أن يتم عقد قمة مصرية تركية فى الرياض برعاية المملكة العربية السعودية ، موضحاً أنه حسب المعطيات الموجودة فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصل إلى السعودية يوم السبت، إضافة إلى أنه من المرجح أن يصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأحد.

وقال مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، فى تصريحات، اليوم الجمعة، أنه ربما أن يتم عقد قمة ثلاثية فى حالة تصادف تواجد الرئيسين المصرى والتركى فى نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأحد المقبل، المملكة العربية السعودية، حيث يلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.