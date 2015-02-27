تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة مشاكل الصرف الصحى غرب الإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية من خلال حى غرب، برئاسة اللواء أحمد متولى، بتشكيل لجنة متابعة الميدانية مكونة من مرفق الصرف الصحى والمياه ومديرية الطرق لمتابعة مشاكل الصرف بمنطقة القبارى.

وقام الحى بشن حملة ميدانية فى نطاق منطقة الورديان والقبارى، حيث وجدت تجمعات للمياه بشارع الأمير تقاطع شارع المكس (محطة الساعة بالورديان)، وقام مرفق المياه بأعمال إصلاح مأسورة المياه المكسورة، فيما قام مرفق الصرف الصحى بشفط تجمعات المياه بشارع المكس وشارع الأمير.. ومن جانبها، قامت مديرية الطرق بوضع طبقة من السن تمهيدا لإعادة رصف الشارع.