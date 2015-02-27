محافظ كفر الشيخ يحذر من دعم المصالح الحكومية لمرشحى البرلمان

حذر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، اليوم جميع الأجهزة بالمحافظة من التحيز لأى مرشح أو حزب أو قائمة انتخابية خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد عبد الواحد أن الجهاز الإدارى للدولة على الحياد التام، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن المرشح لا يدعمه أى موظف حكومى من أى من المصالح الحكومية، ولا يسمح لأى مرشح أن يقوم بعمل دعاية داخل مصلحة حكومية وسيتم إحالة المخالفين للتحقيق.

وأشار المحافظ إلى توفير كرسى متحرك أو أكثر أمام مقرات الانتخاب رأفة بكبار السن المرضى، وسيتم عمل مؤتمر تنسيقى للانتخابات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع المرشحين والأحزاب السياسية للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة وحيادية متحضرة.

يذكر أنه فى الآونة الأخيرة طلب بعض المرشحين والأحزاب مقابلة المحافظ لتهنئته بتوليه المسئولية بالمحافظة إلا أنه رفض أن يقابل أى شخص على أساس حزبى، ولكنه يصر على أن يقابل جميع أبناء المحافظة كونهم مواطنين دون أى توجه أو انتماء سياسى.