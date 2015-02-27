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الشعب الجمهوري: تحطيم داعش لآثار الموصل مخطط «صهيو – أمريكي» لمحو التاريخ الإسلامي

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الشعب الجمهوري: تحطيم داعش لآثار الموصل مخطط «صهيو – أمريكي» لمحو التاريخ الإسلامي الشعب الجمهوري: تحطيم داعش لآثار الموصل مخطط «صهيو – أمريكي» لمحو التاريخ الإسلامي

اعتبر المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ، تحطيم تنظيم داعش الإرهابي لأثار مدينة الموصل العراقية يثبت أن هذا التنظيم ضد كل الحضارات العربية وإنها تنفذ مخطط أمريكى وصهيونى لمحو التاريخ الإسلامي ، مشيرا إلى أن هذا العمل المشين يعتبر إساءة إلى الدين الإسلامي.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري في بيان صحفي له أن تنظيم داعش الارهابي هم مغول هذا العصر، وهدفهم الأساسي هو نهب ثروت المنطقة العربية من أجل تحقيق مصالح أمريكا وإسرائيل لتقسيم المنطقة وتفتيتها إلى دويلات.

وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يمثل أداه فى يد أمريكا وإسرائيل لتنفيذ مخططهم فى محو ثقافات الشعوب العربية ، مطالبا بضرورة وجود تحالف عربي قوى للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي الذي يستهدف القضاء على هوية الدول العربية.

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