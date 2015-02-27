الكويت تقرر استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية أن في إطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وانعكس في البيان الختامي الذي أصدره المجلس مؤخرا والمتضمن دعما للسلطة الشرعية أضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2201 حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وجدد المصدر تأكيده أن أمن واستقرار اليمن لن يتحقق إلا بالالتزام بالمبادرة الخليجية وإلياتها التنفيذية.