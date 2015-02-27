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بالفيديو.. “ONTV” تعرض وثائقي يثبت علاقة تنظيم داعش بجماعة الإخوان

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بالفيديو.. “ONTV” تعرض وثائقي يثبت علاقة تنظيم داعش بجماعة الإخوان بالفيديو.. “ONTV” تعرض وثائقي يثبت علاقة تنظيم داعش بجماعة الإخوان

تنظيم داعش

 

تعرض شاشة أون تي في لايف، وثائقي يثبت انتماء تنظيم داعش الفكري لأدبيات الفكر الجهادي التكفيري الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين.

ويتناول الوثائقي أسباب نشأة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها الأول حسن البنا، ساعيًا لكي يصبح خليفة للمسلمين عقب سقوط الخلافة في تركيا، مرورًا إلى مفكر وأديب الإخوان سيد قطب الذي يعتبره التكفيريين حول العالم المؤسس الحقيقي لفكر التكفير والهجرة.

ويستعرض الوثائقي الذي تصل مدته إلى 9 دقائق مقاطع على لسان أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة الحالي يعترف فيه بأن أسامة أبن لادن كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين بجزيرة العرب وانه انفصل عن الجماعة كي يصبح أميرًا للقاعدة.

ويثبت الوثائقي أن مؤسس تنظيم القاعدة نفسه هو الإخواني الأردني عبد الله عزام و الملقب بأول الأفغان العرب، حيث عرض الوثائقي خطبًا لعبد الله عزام وهو يمجد في كل من حسن البنا و سيد قطب، معتبرًا الأخير صاحب أكبر منهج للجماعات الاسلامية حول العالم.

ويستطرد الوثائقي ليصل إلى أبي مصعب لزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين والذي حرص على تنفيذ ادبيات سيد قطب التكفيرة وتحويلها الى واقع ملموس على الارض هذا التنظيم الذي تحول بعد مقتل ابي مصعب الزرقاوي الى تنظيم الدولة الاسلامية والذي اتخذ لنفسه أميرا جديدًا يدعى بابي بكر البغدادي و الذي اعلن سابقا الاخواني يوسف القرضاوي ان ابو بكر البغدادي قبل سجنه كان عضوا بجماعة الاخوان ايضًا، وهذا ما اثبتته مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتيه له ولأعضاء تنظيمه.

ويعرض الوثائقي الذي قام بانتاجه فريق عمل أون تي في، رثاء ابو بكر البغدادي لأسامه بن لادن عقب مقتله معلنا فيه ان اسامة بن لادن هوأمام عصره وزمانه بل قال أيضا أحد اعضاء تنظيم داعش في ذبح اقباط في ليبيا ان تلك الدماء هي ردًا على مقتل أسامة بن لادن .

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