وزير الخارجية الليبي: نرحب بفكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب

قال الدكتور محمد الدايرى وزير الخارجية الليبي، اننا نرحب بفكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب، موجهاً حديثه إلي الدول التي تتحفظ على تشكيل قوة عربية مشتركة.

وأوضحت، “القطار العربي انطلق وعليكم تحديد موقفكم”، مشيراً إلى أن قطر عرقلت التوافق العربي المساند لليبيا والمطالب بتسليح الجيش لمواجهة الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية الليبي، خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم مع الاعلامي عمرو عبدالحميد، أن الولايات المتحدة الامريكية ترفض تسليح الجيش الليبي بحجة أنه سيؤدي إلى تقوية الجيش على حساب الطرف الاخر مشيراً الى ان الأوروبيون يعدون سيناريوهات لمساعدة ليبيا لمواجهة الخطر الداعشي الذي يواجههم أولا .

وأكد على الأوروبيين والأمريكان ضرورة التكاتف لعدم وصول العناصر الإرهابية إلى مفاصل الدولة الليبية، مطالباً مبعوث الأمم المتحدة طمأنة الشعب الليبي بأن العناصر الإرهابية لا مكان لها في الحكومة.

وأوضح انه توجد خطط ( ليبية – مصرية – عربية ) لمواجهة تمدد الإرهاب في ليبيا، مشيراً إلى أن لقاءات رئيس الوزراء الليبي بالقاهرة أمس كانت جميعها تصب في مساعدة ليبيا للخروج من الأزمة الحالية.

وأشار وزير الخارجية الليبي, الى انه قام بزيارة لفرنسا وبريطانيا هذا الأسبوع بشأن تسليح الجيش الليبي مشيراً الى ان هناك وفاق (أوروبي – روسي) بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني بليبيا مؤكداً انه ليس من السهل تشكيل حكومة وفاق وطني الان.

وقال الدكتور محمد الدايرى، أن الشعب الليبي متضامن مع أشقاؤه المصريين فى حادثة ذبح 21 مصري على يد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً ان الغرب شعر بأن الخطر قادم على أوروبا بعد هذا الحادث وانه تم تدريب العديد من العناصر الإرهابية وتم إرسالها إلى ليبيا عن طريق تركيا وسوريا .

وأضاف أن التعاون العسكري والسياسي والامنى، بين مصر وليبيا مستمر، مشيراً الى ان اطراف عربية وغير عربية تروج لفكرة ان الديكتاتورية ضمان للإستقرار وهي حائط الصد ضد الارهاب موضحاً انه يتمني بناء دولة يشارك فيها الجميع إلا من انغمست ايديهم فى الارهاب.