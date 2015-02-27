النيابة تستمع لزوجة عضو حزب النور المتهم بإطلاق النار عليها وأبنائهما فى المنصورة

انتقل أكرم سرحان رئيس نيابة مركز المنصورة وفريق من النيابة، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية إلى موقع إطلاق النار على ربة منزل وأبنائها بقرية اويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، وعاين السيارة ومنزل المجنى عليها واستمع لأقوال المصابة داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة وشهود العيان.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من النقيب عبد الكريم عوض رئيس إدارة تأمين مستشفى طوارئ المنصورة باستقبال "شهيرة.ع" 38 سنة ربة منزل، وابنيها "يوسف.ع" 12 سنة و"سارة" 10 سنوات مصابين بأعيرة نارية فى الرأس داخل سيارة والدهما "عماد.ع" 41 سنة أحد أعضاء حزب النور.

انتقلت قوة من مباحث مركز المنصورة، برئاسة الرائد رامى الطنطاوى وبسؤال قائد السيارة عن الواقعة أكد أنه وجدها أمام منزل العائلة وبداخلها المصابين غارقين فى دمائهم وطفل وطفلة فى حالة ذعر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبسؤال ضباط المباحث لـ "روان ع" أكدت نشوب مشاجرة بين والدها ووالدتها أثناء خروجهم بمدينة المنصورة بعد تناولهم وجبة بيتزا وعندما وصلوا إلى أمام المنزل أطلق والدها النار على أمها وأشقائها وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول إلى مكان المتهم.