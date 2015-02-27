كيري: واشنطن وهافانا لا تبحثان شطب كوبا عن لائحة “الإرهاب”

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن واشنطن وهافانا اللتين بداتا اليوم حوارا لإعادة العلاقات الدبوماسية لا تبحثان شطب اسم كوبا عن لائحة “الإرهاب”،الأمر الذى يشكل نقطة خلاف بين البلدين.

وأضاف كيرى للصحافيين فى الوقت الذى بدأت فيه الجولة الثانية من المحادثات فى وزارة الخارجية الأميركية أن المفاوضات الجارية تهدف إلى تسوية مسالة إعادة العلاقات الدبلوماسية ،وتابع إن تصنيف الدول الداعمة للإرهاب قضية على حدة فهى ليست محل تفاوض حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتطالب “هافانا” قبل إعادة فتح السفارة، بشطب أسمها عن لائحة الخارجية الأميركية للدول “الداعمة للإرهاب”،وكوبا مدرجة منذ 1982 مع إيران وسوريا والسودان ضمن هذه اللائحة.