مشادات كلامية خلال عمومية "المهندسين" بالإسكندرية بسبب ميزانية 2014

شهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، مشادات كلامية عنيفة كادت أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدى، حيث أبدى عدد كبير من الأعضاء رفضهم لمجلس النقابة الحالى لسوء إدارته لمشكلة النزاع القائم بين نادى المهندسين ونادى مجلس قضاة الدولة على أرض الشاطئ.

كما نشبت اشتباكات كلامية عنيفة اعتراضًا على التصويت حول ميزانية 2014 التى لم يعرضها مجلس النقابة بالتفصيل، الأمر الذى أثار استياء أعضاء النقابة، والاعتراض أيضا على أسلوب التصويت بتسليم كروت الموافقة والرفض إلى المنصة، الأمر الذى اعتبره البعض "تصويت" يشوبه التزوير -على حد قولهم.

> وقال مجدى محمد مسعد، رئيس جمعية المهندسين بالإسكندرية السابق، إن لجنة نادى المهندسين باطلة، وفقا لمراقب الحسابات الذى أقر بأن الميزانيات السابقة باطلة وما بنى على باطل فهو باطل.

فيما أشار المهندس ياسر فراج، عضو النقابة، إلى أن التصويت غير قانونى، حيث إن الكروت تم نقلها إلى المنصة وكان من المفترض التصويت من أماكن الجلوس لعدم وجود شبهة تزوير.