ضبط 20 إخوانيا بمركزى أبشواى ويوسف الصديق فى الفيوم

أعلنت مديرية أمن الفيوم فى بيان لها أن القوات طاردت - فى إطار توجيهات اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم واللواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء مساعد الوزير لقطاع شمال الصعيد - المتهمين بإطلاق الأعيرة على مركز شرطة أبشواى ونقطة حى غرب بقسم شرطة الفيوم ونقطة شرطة النزلة وكمين الطيور، وضبطت 20 من العناصر النشطة المطلوبة فى قضايا اقتحامات القسم والمراكز والتظاهرات والتعدى على المنشآت الهامة بمدينة الفيوم ومركزى شرطة يوسف الصديق وأبشواى وجار فحصهم وعرضهم على النيابة العامة.

وأوضح البيان أن المقبوض عليهم هم كل من عبد الرحمن شعبان محمود 19 سنة ومقيم سنهور القبلية ومطلوب فى 7 قضايا وشعبان محمد عاشور 57 سنة مدرس ومطلوب سنهور القبلية ومطلوب فى 5 قضايا وأحمد صلاح لطفى 23 سنة طالب ومقيم سنهور القبلية ومطلوب فى قضيتين وعبد الرحمن رضوان عبد العزيز 18 سنة طالب ومقيم سنهور القبلية ومطلوب فى قضيتين ومحمد محمود رواش 27 سنة عامل ومقيم بقرية الروبيات ومركز طامية ورجب أبو الحسن مهران 52 سنة موظف بالأوقاف ومقيم معصرة صاوى طامية وعمرو مصطفى رياض 31 سنة موظف ومقيم بقرية شكشوك بمركز أبشواى وعبد اللطيف زايد 22 سنة ومقيم بقرية شكشوك بمركز أبشواى وخالد جمعة جودة 21 سنة ومقيم بقرية الريان بمركز يوسف الصديق ومحمود أحمد عبد القوى 35 سنة ومقيم قرية الشواشنة وسعيد شعبان حسن 37 سنة مدرس ومقيم قرية الحامولى وعلى عبد العظيم عبد الفتاح 40 سنة ومقيم قرية الأبعدية ومحمد عبد العزيز حيدر 41 سنة ومقيم قرية الأبعدية وثروت عبد التواب أحمد 48 سنة ومقيم بيوسف الصديق وفرج عبد العاطى على 55 سنة سائق ومقيم قرية الحامولى وخالد السيد عبد المولى 28 سنة وأحمد محمود مرسى 25 سنة ومقيم قرية الشواشنة وأحمد خليفة السيد 43 سنة مدرس ومقيم قرية المشرك وخالد مصرى مرسى 52 سنة عامل ومحمد سعد محمد 34 سنة مدرس.

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