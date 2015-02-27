أهم النصائح والإرشادات الضرورية للحامل

أرسلت قارئة تسأل.. أنا حامل وأريد معرفة ما أهم النصائح التى يجب اتباعها أثناء فترة الحمل؟إعلان - Ads إعلان - Ads
>ويجيب عنها الدكتور هشام جودة، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: هناك بعض الخطوات والإرشادات الضرورية والمهمة، التى يجب أن تكون المرأة الحامل على دراية كافية بها أثناء فترة الحمل وأهمها:
>1) المتابعة الدورية مع الطبيب المختص خاصة فى الشهور الأولى من الحمل.
>2) عدم ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى، واستبدالها بالأحذية ذات الكعب المنخفض والمناسبة لفترة الحمل.
>3) الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة والمفيدة للحامل فى فترة الحمل.
>4) عدم الإفراط فى تناول المخللات والسكريات بصورة كبيرة، والإقلال من تناول الاغذية الغنية بالدهون.
>5) الاهتمام بممارسة رياضة المشى خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل.
>6) الابتعاد عن بذل مجهود كبير خاصة فى الشهور الثلاث الأولى من الحمل، وكذلك عدم ممارسة الرياضة فى تلك الفترة.
>7) تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب وتحت الإشراف الطبى.
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>ويجيب عنها الدكتور هشام جودة، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: هناك بعض الخطوات والإرشادات الضرورية والمهمة، التى يجب أن تكون المرأة الحامل على دراية كافية بها أثناء فترة الحمل وأهمها:
>1) المتابعة الدورية مع الطبيب المختص خاصة فى الشهور الأولى من الحمل.
>2) عدم ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى، واستبدالها بالأحذية ذات الكعب المنخفض والمناسبة لفترة الحمل.
>3) الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة والمفيدة للحامل فى فترة الحمل.
>4) عدم الإفراط فى تناول المخللات والسكريات بصورة كبيرة، والإقلال من تناول الاغذية الغنية بالدهون.
>5) الاهتمام بممارسة رياضة المشى خاصة فى الشهور الأخيرة من الحمل.
>6) الابتعاد عن بذل مجهود كبير خاصة فى الشهور الثلاث الأولى من الحمل، وكذلك عدم ممارسة الرياضة فى تلك الفترة.
>7) تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب وتحت الإشراف الطبى.
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