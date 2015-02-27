رئيس الحكومة الليبية يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت 3 أيام

غادر مطار القاهرة مساء اليوم الجمعة “عبدالله الثنى” رئيس وزراء ليبيا، بعد زيارة لمصر استغرقت ٣ أيام ، أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين، حول دعم علاقات التعاون وآخر تطورات الوضع فى ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى، خلال زيارته لمصر أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عملت على تغيير وجهات نظر دول عديدة لشرح ما تتعرض له ليبيا من إرهاب واستطاعت أن توقف دعم تلك الدول للجماعات المسلحة

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، خلال مباحثاته مع “الثني” وقوف مصر مع ليبيا، ودعمها ومساندتها الحكومة الشرعية في طبرق، وتطلعها إلى دولة موحَّدة وقوية.

ودعًا “محلب” جميع الطوائف الليبية إلى نبذ الخلافات، وإعلاء المصلحة الوطنية، والتوحُّد في مواجهة الإرهاب، الذي يهدد أراضيها، بل والأمة العربية كلها.