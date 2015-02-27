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نجيب ساويرس: قناة "يورونيوز" ستظل محايدة حال حصولى على غالبية أسهمها

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نجيب ساويرس: قناة "يورونيوز" ستظل محايدة حال حصولى على غالبية أسهمها نجيب ساويرس: قناة "يورونيوز" ستظل محايدة حال حصولى على غالبية أسهمها
تعهد رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى من المتوقع أن يشترى غالبية الأسهم فى قناة "يورونيوز" التلفزيونية، بعدم التدخل فى التغطية التى تقوم بها الشبكة الأوروبية.

وتجرى القناة المملوكة لنحو 24 هيئة بث أوروبية عامة، محادثات مع ساويرس لضخ مبلغ 35 مليون يورو فى القناة تمكنه من امتلاك 53 بالمائة من أسهم الشركة.

وقال ساويرس: إن "يورونيوز" كانت قناة محادية قوية جدا ولن يتغير ذلك، وتقدر مجلة "فوربس" الأمريكية ثروة ساويرس بنحو 3,4 مليار دولار.

وساويرس هو الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم التى تشغل شبكات هواتف نقالة فى عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وكوريا، إضافة إلى شبكات اتصالات تحت الماء. كما أنه يملك قنوات تلفزيونية مصرية وصحيفة يومية.

وقال ساويرس إن خطة تطوير إدارة القناة ستجعل من "يورونيوز"، التى قال إنها تعتبر نظيرة "سى إن إن" الأمريكية فى أوروبا، شركة أكثر قيمة.

وأضاف أن "رفع القناة إلى ذلك المستوى دون التعدى على العقلية المستقلة يشكل تحديًا وأمرًا مهمًا للغاية فى رأيى لأنه يعطى مصداقية للقناة".


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