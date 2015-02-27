موجز أخبار محافظات مصر.. استشهاد ضابط وإصابة آخر فى انهيار نفق برفح

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها استشهاد ضابط وإصابة آخر من قوات الجيش، جراء انهيار نفق بجوار مقر أمنى برفح خلال مداهمته.

وفى الفيوم، شيع الآلاف من الأهالى بقرية بنى صالح بمركز الفيوم والقرى المجاورة لها جنازة الخفير النظامى حسن عبد الحكيم، 32 سنة، بقوة تأمين نقطة شرطة مبارك بمدينة الفيوم، والذى استشهد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم خلال هجوم مسلح على نقطة الشرطة.

وفى الغربية، طارد أهالى قرية محلة أبو على، عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى شوارع القرية عقب خروجهم فى مسيرة مناهضة للجيش والشرطة.

وفى المنيا، أثار انفجار محدث صوت بجوار مسجد، أثناء مرور قوة أمنية حالة من الذعر بين المواطنين.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، اعترفت "روان" 6 سنوات ابنة "عماد.ع" من قرية اويش الحجر بالدقهلية، والتى أطلق مجهول النار عليها وأصاب والدتها واثنين من أشقائها بالنار، أن والدها هو من أطلق النار عليهم أثناء عودتهم من مدينة المنصورة .

وإلى موجز أخبار محافظات مصر:

>استشهاد ضابط وإصابة آخر فى انهيار نفق تم اكتشافه بجوار مقر أمنى برفح

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>قوات الأمن تطارد الإرهابيين بعد إحباط هجومهم على كمين برفح

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>الأهالى يطاردون عناصر الإخوان عقب خروجهم فى مسيرة بالمحلة

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>انفجار محدث صوت بجوار مسجد أثناء مرور قوة بالمنيا

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