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أسباب تأخر الدورة الشهرية عن موعدها

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أسباب تأخر الدورة الشهرية عن موعدها أسباب تأخر الدورة الشهرية عن موعدها
يعد تأخر الدورة الشهرية عن موعدها، من أهم المشاكل التى تؤرق النساء، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى ظهور هذا العرض.
>قال الدكتور علاء الغنام أستاذ طب النساء، قد يرتبط تأخر الدورة الشهرية بإصابة المرأة بعدد من الأمراض المحددة، موضحًا أن تكيسات المبيض واضطراب الهرمونات "مثل ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين" يعدان من أهم الأسباب التى تؤثر على انتظام الدورة الشهرية، ويسببان تأخرها عن موعدها الطبيعى، وقد يستمر عرض تأخر الدورة الشهرية لعدة شهور متتالية.
>تأخر الدورة الشهرية عن موعدها يرتبط بسن انقطاع الطمث..

ومن الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى تأخر الدورة الشهرية عن موعدها الطبيعى، هو بداية مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء، ويشير "الغنام" إلى أن فى تلك الحالة يعد تأخر الدورة الشهرية عرضا طبيعيا لا يستدعى القلق، فمن الطبيعى أن تتباعد الدورة الشهرية فى مرات حدوثها تدريجيا، كلما اقتربت المرأة من مرحلة انقطاع الطمث، والتى تتراوح بين 45 إلى 53 عاما، حيث تمر المرأة فى تلك المرحلة بالعديد من التغيرات فى جميع وظائفها الحيوية، وأهمها بالطبع تأخر الدورة الشهرية إلى أن تنقطع بشكل كامل.

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