35 جنديا بلجيكيا فى بغداد لتدريب القوات العراقية

أعلنت الحكومة البلجيكية الجمعة أن "نحو 35 جنديا" بلجيكيا سينتشرون فى العراق اعتبارا من يوم الأحد القادم للمشاركة فى تدريب الجيش العراقى فى إطار التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش".

وأوضحت الحكومة فى بيان أن الجنود الـ35 سيتمركزون فى بغداد لفترة ستة أشهر فى "مكان آمن"، وسيتوجه الجنود إلى العراق يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ستيفن فانديبوت إن العسكريين البلجيكيين لن يشاركوا فى القتال على الأرض ما دامت مهمتهم محصورة ب"التدريب والمشورة".

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