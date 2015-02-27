راغب علامة يتلقى الهدايا مباشرة على المسرح خلال إحدى حفلات مصر

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلاً في مصر، نظمته إحدى الشركات العقارية بهدف دعم مجال العقارات وتنشيطه، في فندق ماريوت ميراج، بحضور القيّمين على الشركة وعدد كبير من العملاء.

وقدّم راغب علامة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه على مدار ساعة ونصف، إذ صعد المسرح حوالي الساعة العاشرة والنصف، وغنّى: "أنا بعشقك"، و"قولي أعمل إيه حبيبي"، و"فرق كبير"، و"أنا كل ما أشتاق إليها"، بتفاعل كبير من قبل الحاضرين، الذين قدموا له الهدايا مباشرة على المسرح، والتقطوا معه صور السيلفي.

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