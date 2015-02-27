ملكة جمال تركيا السابقة تواجه عقوبة السجن 4 سنوات

وتواجه Buyuksarac البالغة من العمر 26 عاماً، عقوبة السجن لـ 4 سنوات إذا تمّت إدانتها، وذلك بعد رفع محامي أردوغان دعوى ضدها.

وإذا قبلت المحكمة مذكّرة الاتهام فإنّ Merve ستُحاكم أمام القاضي في المحكمة الجنائية الابتدائية بمدينة إسطنبول.

من جهتها، نفت Merve التهم المنسوبة إليها قائلة إنها لم تقصد الإساءة إلى الرئيس، كما أنّ ما كتبته عبر حسابها وبدأت النيابة العامة التركية بالتحقيق مع ملكة الجمال السابقة Merve Buyuksarac بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي كان شعراً مضحكاً وليس فيه أيّ إهانة ولا يتضمّن اسم أردوغان.

يُشار إلى أنّ الشرطة التركية ألقت القبض على Merve Buyuksarac في بداية الشهر الحالي، بعد أن شاركت أصدقاءها قصيدة ساخرة تناولت فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ملكة جمال تركيا تُبرّر سخريتها من أردوغان بعد تهديدها بالسجن