ميريام فارس تكشف عن اسم مطلق لقب "ملكة المسرح" عليها في "حديث البلد"

حلت النجمة اللبنانية ميريام فارس ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "حديث البلد" بموسمه السابع، بعد أن كانت ضيفة الحلقة الأولى من الموسم الأول للبرنامج الذي انطلق في العام 2009، وكان وجهاً خير عليه حسب ما قالت مقدمة البرنامج منى أبو حمزة.

وتضمنت المقابلة الحديث عن أعمال ميريام الفنية واسترجاع أبرز محطات في مسيرتها، بالإضافة إلى الحديث عن زواجها، وطغى على المقابلة أجواء المرح والتسلية وهو طابع البرنامج، خصوصاً بوجود صديق البرنامج الجديد نعيم حلاوي.

وعندما دخلت ميريام رحبت بكل جمهورها، وعبّرت عن سعادتها بوجود نعيم حلاوي، وقالت إنه سيضيف على البرنامج.

وبالحديث عن عملها، قالت ميريام إنها هي المنتج المنفذ لأعمالها، حرصاً منها على توصيل أفكارها إلى الناس، من خلال نقل أفكارها بنفسها إلى الشاعر والملحن لأنجاز أي أغنية.

وعن عرض إعلان ألبوم "آمان" على طريقة الفيديو كليب وهو أمر جديد من نوعه، أوضحت ميريام أنها خضعت لجلسة تصوير "فوتوشوت"، وتصورت خلالها فيديو وهي تقوم بنوع من رياضة اليوغا على الحبل، ليفاجأها فريق العمل بمونتاج الفيديو، فأعجبها وقررت عرضه كإعلان.

وشكرت كل من عمل في ألبوم "آمان"، إذ عملت مع أكثر من 36 شخصاً بشكل مباشر، بالإضافة إلى 250 عاملاً، متحدثة عن أغنية "آمان" وقالت إنها موشّح قديم قامت بإعادة توزيعه.

كما شكرت ميريام كل من أثنى على دورها في مسلسل "اتهام" وقالت إنها يمكن أن تكرر التجربة ولكن ليس في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت.

وعن حياتها بعد الزواج، قالت ميريام إنها تعيش حياة جميلة بعد 10 سنوات من معرفة زوجها داني متري، وأشارت إلى أنها لو لم تكن مشغولة لكانت أحبت داني بسرعة، ولكن لم يكن لديها وقت لتلتفت إلى حياتها الشخصية حسب ما عبّرت، وأشارت إلى أنها وقعت في الحب مرتين في حياتها، شاكرةً كل من هنأها على زواجها، وأوضحت أنها كانت قد قررت عدم نشر صور الزفاف ولكن بعد ردود فعل الإيجابية على زواجها ومحبة الناس الكبيرة لها، قررت نشر بعضاً من صور.

وتحدثت ميريام عن أغنيتها "غافي"، إذ قالت إنها عندما تغنيها تشعر أنها تغنيها لإبنها.

أما عن لقب "ملكة المسرح" المرافق لاسمها، قالت إنها أخذته من لجنة مهرجان "هلا فبراير" في الكويت، وعبرت عن اعتزازها بهذا اللقب خصوصاً أنه من بلد مثل الكويت، وبهذا التصريح أسكتت ميريام كل من يقول إنها هي من أطلق لقب "ملكة المسرح" على نفسها.

وأثناء الحلقة غنّت ميريام الزفة الخليجية، التي تضمنت عبارة "لا إله إلّا الله"، حيث كُتب على أسفل الشاشة عبارة "داعش"، الأمر الذي أشعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين المحطة ومنى أبو حمزة بالإعتذار.

يشار إلى أن الكتابة عل أسفل الشاشة، استحدثت في الموسم السابع من البرنامج، إذ يكتب تعليق ساخر على أسفل الشاشة عندما يتحدث الضيف، بقصد إضافة جو من التسلية والمرح.

الـMTV مطالبة بالإعتذار بسبب حلقة حديث البلد مع ميريام فارس

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