السلطات الكندية تمنع كريس براون من دخول أراضيها

حظرت السلطات الكندية على المغني العالمي Chris Brown دخول أراضيها لإحياء حفلات غنائية، ممّا شكل صدمة وخيبة أمل كبيرة لجمهور Brown الذي كان ينتظره بالآلاف.

المغني البالغ من العمر 25 عاماً، كتب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "للأسف لن أتمكّن من الغناء أمام الجمهور في تورنتو ومونتريال. لا تسمح لي الحكومة الكندية الجليلة بالدخول، لكن آمل أن أذهب في الصيف لرؤية المحبين في كندا".

وحتى الآن، لم يوضح Chris أسباب هذا الرفض بل أدلى بهذه التصريحات قبيل ساعات من بدء حفلة كان من المفترض أن يُحييها في مركز "بيل" في مونتريال الذي يتّسع لـ21273 شخصاً.

وكشفت شركة "إفينكو" التي تنظم هذه الحفلات عن أنّ حفلة Brown و Trey Songz وTyga التي كان من المفترض أن تقام مساء الأربعاء ألغيت بسبب مشاكل هجرة، كما أنها ستردّ أسعار البطاقات.

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