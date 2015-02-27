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وزير الصحة يشهد تدشين الأكاديمية المصرية لطب وجراحات التجميل

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وزير الصحة يشهد تدشين الأكاديمية المصرية لطب وجراحات التجميل وزير الصحة يشهد تدشين الأكاديمية المصرية لطب وجراحات التجميل

شهد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، اليوم، تدشين الأكاديمية المصرية لطب و جراحات التجميل و التى تهدف الى تطوير و تقنين صناعة و ممارسة هذا النوع من العلاج فى .

و قال عدوى فى كلمته التى القاها خلال الأحتفال بتدشين الاكاديمية ان وجود مثل هذه الكيانات الطبية التى تضم مجموعة ذات خبرات فى هذا المجال يصب فى مصلحة المواطن ، مضيفا ان ممارسة التجميل فى مصر تحتاج إلى تنظيم بصورة علمية ما يضمن حماية المرضى من الاضرار التى قد تلحق بهم جراء الممارسات الخاطئة مع الاخذ فى الاعتبار رفع مستوى الاطباء العلمى مما يعيد لمصر دورها الريادى فى المجال الطبى و خاصة التجميل.

وأكد الوزير ان وجود خبرات طبية بمستوى لائق فى هذا المجال تساهم فى استعادة مصر لدورها الريادى فى السياحة العلاجية من خلال جذب السائحين و هو ما يعود بالايجاب على الاقتصاد المصرى .

و اشار عدوى باننا مطالبين بتنفيذ هذا النوع من العلاج الآن ، و الحفاظ عليه من الدخلاء غير المؤهلين لممارسة هذا النوع من صناعة التجميل و التركيز على تدريب شباب الاطباء باحدث التقنيات فى مجال التجميل .

و شدد عدوى على ضرورة التعاون بين جراحى التجميل و التخصصات الاخرى التى تشارك فى صناعة التجميل فى الوقت الحالى مثل طب التجميل و تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية وهو مايتم لاول مرة فى مصر.

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