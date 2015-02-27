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عبد ربه: حسن شحاتة الأنسب لقيادة المنتخب

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عبد ربه: حسن شحاتة الأنسب لقيادة المنتخب عبد ربه: حسن شحاتة الأنسب لقيادة المنتخب

يرى حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي أن حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون هو الأنسب لقيادة الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكان حسن شحاتة قد اقترب من تدريب المنتخب مجددا قبل أن تعود احتمالية تولي مدرب أجنبي الإدارة الفنية للفراعنة.

وقال عبد ربه لـFilGoal.com "المرحلة الحالية تحتاج لتولي مدرب مصري تدريب المنتخب حتى يستطيع أن يكون قريبا من اللاعبين خصوصا وأن المنتخب يمر بمرحلة إحلال وتجديد".

وأضاف "أيضا تحتاج لمن يملك خبرة في تدريب المنتخبات وبناء عليه أعتقد أن حسن شحاتة هو الأنسب لقيادة المنتخب".

وسبق لحسن شحاتة وأن تولى تدريب المنتخب 7 أعوام قاد خلالها الفراعنة للتتويج بـ3 كؤوس أمم إفريقيا على التوالي في 2006 و2008 و2010.

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