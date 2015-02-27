كتالوج الحضري - السد العالي لـFilGoal.com.. كيف تحافظ على نظافة شباكك مهما كان اسم خصمك

يشعر مدافعو الفريق الذي يحرس مرماه عصام الحضري بالثقة مهما كان اسم المنافس أو قدرات مهاجميه .. لأنه ببساطة السد العالي.

الحارس الذي أتم عامه الـ42 لايزال يحافظ على تألقه في الملاعب وتواجده مع منتخب مصر.

خبرة كبيرة توجها الحضري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات، منها الثلاثية التاريخية 2006، 2008، و2010 واختير أفضل حارس في البطولات الثلاث.

لهذا كان الحضري هو رجل FilGoal.com في نوع مختلف من التقارير.. أسئلة فنية يمكن أن نتعلم منها.. كيف يتميز حسام عاشور في استرجاع الكرات من الخصم، كيف يسرق متعب المدافعين، كيف تراوغ مثل حفني، متى تمرر مثل حسام غالي .. واليوم كيف تتحكم باستخدام كلتا يديك يا حضري؟

يقول الحضري: "الأمر يتعلق بالخبرة الطويلة والتدريب يوميا".

ويتابع "كل شيء يخص المرمى يتعلق بتقدير الحارس، فلو شعرت أن التسديدة ليست عالية بالقدر الكافي.. أرضية مثلا أو حتى نصف طول المرمى يجب أن استخدم اليد العادية".

"كلما كانت التسديدة أعلى أصبح لزاما أن استخدم اليد العكسية، فاليد العكسية تصبح أطول كلما كانت التسديدة أعلى".

كيف تنظيم حائط اللاعبين في الكرات الثابتة؟

يرد الحضري "أحرص على زيادة عدد اللاعبين في الحائط كلما كان الخطأ من مكان قريب للمرمى، أقف في زاوية والحائط يقف في الزاوية الأخرى".

"ولكن هذا لا يمنع أنني يجب أن أتحرك على الكرة فقط .. عيني عليها وليس على الحائط، ويزيد حرصي كلما كانت الكرة أبعد حتى لا تخدعني بالاصطدام بالحائط".

ومتي تستخدم قبضة اليد؟

السد العالي يوضح "أفضل أن استخدم قبضة يدي كلما زاد عدد لاعبي الخصم في منطقة الجزاء، وأيضا عندما تلعب الكرة على الزاوية القريبة أفضل استخدام قبضة يدي لإبعادها".

"وأفضل أن أخرج من المرمى لإمساك الكرة إذا كانت من كرة عرضية أو ضربة حرة بعيدة، خاصة إذا لم يكن هناك أي فرصة للتداخل معي من لاعبي الخصم".

وكيف تشتت التسديدة بعيدا عن متابعة مهاجم الخصم؟

يكشف الحضري "الخيار الأول يجب أن يكون إمساك الكرة".

"عندما أشعر بالصعوبة في التعامل مع التسديدة، أبعدها على الجانبين .. فرص المتابعة تتلاشى وقتها".

وأخيرا .. كيف تتحرك داخل منطقة الجزاء؟

يجيب الحضري "أتحرك بعض الخطوات للأمام إذا شعرت أن المهاجم ينوي التسديد من بعيد، عندما تخرج من مرماك في مثل هذه الكرات تقل الخطورة، وتزداد فرصك في إنقاذ نفسك من خطأ غير مقصود إذا سقطت الكرة من بين يديك مثلا".

"أما استمرارك على خط المرمى دون تقدم يسبب لك المشاكل إذا باغت المهاجم بتسديدة بعيدة.. لن تستطيع أن ترتد خطوات للوراء بعد الإمساك بالكرة، والخطأ يعني هدفا".