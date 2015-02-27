حوار مع اسطورة – زيدان: ' كنت جميلا وفعالا '

"كم أنت عظيم يا ابن الصحراء.. في نهائي كأس العالم.. وأمام من؟ جيجي بوفون، وتلعب الكرة بتلك الطريقة".. هكذا تحدث عصام الشوالي عن أحد أعظم أساطير كرة القدم وهو ينفذ ركلة جزاء تاريخية أمام إيطاليا في نهائي مونديال 2006.. فماذا قال زيزو عن تلك اللقطة؟

يقول زيدان: "لعبت مع بوفون في يوفنتوس لسنوات، هو يحفظني جيدا.. يعرف مدى قوة تصويبتي بالضبط، وبالتالي كان سهلا أن يصد ركلة الجزاء، وأنا لست غبيا لأهدر مثل تلك اللقطة.. لهذا لعبتها بطريقة مختلفة".

هي طريقة مختلفة، جميلة، وفعالة.. هكذا كانت كل كرات زيزو، كما يقول هو عن مسيرته في عبارة قصيرة "كنت جميلا وفعالا".

FilGoal.com بعدما استعرض حوارات لا تنسى مع إيدجار ديفيدز، مع جابريل باتستوتا، مع رونالدو (الحقيقي)، جاء الوقت للحديث مع العظيم، زيزو.

قوي

يقول زيدان في حوار له مع شبكة CNN: "لدى كل واحد وطن، أنا لي 2.. فرنسا والجزائر، أحبهما وأشجعهما دائما".

ويتابع الأيقونة الفرنسية "نشأت في مكان صعب، الحياة لم تكن سهلة في الأماكن التي تربيت فيها.. هذا لم يكن سيئا في النهاية".

ويردف "هذه النشأة الصعبة جعلتي قويا طوال حياتي.. والأهم أنها جعلتني لا أتغير مع الشهرة والتغيرات العديدة التي جاءت في حياتي".

هل تعلم أن زيزو كان يرفض تعلم الإنجليزية، يوضح نجم يوفنتوس السابق "هذا صحيح.. لم أرغب أن تشغلني حياة الإعلانات والإعلام والأضواء".

وأكمل "عدم تعلم الإنجليزية كانت وسيلتي في حماية حياتي الشخصية وحماية نفسي مما وصلت إليه من نجاح".

انتقل زيزو إلى يوفنتوس، نجح هناك في صناعة اسم عظيم، لكنه ورغم لعبه مع أساطير أخرى مثل أليساندرو ديل بييرو وبوفون وديفيد تريزيجيه، لم يختر البيانكونيري كأفضل فريق لعب له.

لا أحب الجالاكتيكوس

يقول زيدان: "أعظم فريق لعبت فيه في حياتي هو منتخب فرنسا.. هناك عشت أهم لحظة في حياتي، حين رفعت كأس العالم عاليا في 98".

ويوضح "كل طفل يحلم باللعب في تلك البطولة.. وفي الحقيقة لم نكن نصدق أننا سنفوز باللقب، لهذا النهائي كان رائعا، خاصة حين سجلت هدفين من الثلاثية في البرازيل".

وعن الانتقال إلى ريال مدريد كأغلى صفقة في التاريخ وقتها كأحد عناصر "جالاكتيكوس" النادي الملكي، تحدث زيزو.

وقال: "لم أحب أبدا اسم جالاكتيكوس.. هذا اسم أطلقه الإعلام، كان ريال مدريد مختلفا، لكنه لم يعتمد على كونه مجرة نجوم، بل على لاعبين اجتهدوا يوميا".

أحب رونالدو

وعن أكثر لاعب أبهره في حياته، قال: "طبعا رونالدو.. كنت أراه كل يوم يفعل أمرا مختلفا في التدريبا، أمرا مبهرا.. وهذا ما يصنع الفارق بين لاعب جيد واستثنائي مثل رونالدو".

مع ريال مدريد فاز زيزو بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا رائع الجمال.. المثير أنه ليس الأجمل في نظره.

ويفصح "هو الأعظم طبعا والأهم لأنه جلب لي بطولة كنت أفتقدها وهي دوري الأبطال.. لكن هناك هدف أخر أحبه جدا وأراه جميلا للغاية في مرمى النرويج خلال مباراة ودية".

وتابع "ربما لا يتذكره أحد".

وعن ديفيد بيكام، قال: "هو محترف بمعنى الكلمة.. لو عمل كرئيس، أو كعامل، سيتصرف بالطريقة نفسها وسيبذل الجهد نفسه".

الحرية

"أصعب لحظة في حياتي كانت المباراة الأخيرة.. نهائي كأس العالم".

يقاطعه المحاور "هل بسبب ماركو ماتيراتزي".

يرد زيزو "لا.. بل لأنها المباراة الختامية لي، كنا كذلك نملك فريقا يستحق الفوز بالبطولة".

لكن بعد الاعتزال، لم تكن حياة زيزو سيئة، إذ صرح "بعد الاعتزال أصبحت حرا.. القواعد في عالم كرة القدم كبيرة، دوما مكبل بالتدريبات ومواعيد السفر والعمل.. لكن الآن، أنا حر".