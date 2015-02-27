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بالصور.. المشاركون في ماراثون ضفاف النيل يصلون الأقصر

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بالصور.. المشاركون في ماراثون ضفاف النيل يصلون الأقصر بالصور.. المشاركون في ماراثون ضفاف النيل يصلون الأقصر

وصل إلى مدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، ماراثون ضفاف النيل لدمج الثقافة مع الرياضة، بمشاركة 30 لاعب من مختلفي الجنسيات .

وكان فى استقبال الماراثون اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر ومحمد السيد رئيس مدينة اسنا نيابة عن محافظ الأقصر الذي يشهد حاليًا افتتاح بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو واللواء محمد المسماري مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب والعميد حسام الشايب مدير ادارة المرور بالأقصر.

وكان المشاركون في الماراثون قد انطلقوا من معبد أبو سمبل في أسوان بمحاذاة نهر النيل، ومن المقرر أن ينتهى أمام تمثالي ممنون بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

 

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