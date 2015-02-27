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اعتماد 500 ألف جنيه للانتهاء من أعمال حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

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اعتماد 500 ألف جنيه للانتهاء من أعمال حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر اعتماد 500 ألف جنيه للانتهاء من أعمال حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أنه اعتمد 500 ألف جنيه لانهاء التشطيبات الأخيرة لحمام السباحة الأوليمبي بالأقصر تمهيدًا لافتتاحه في شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاحه لبطولة الأقصر الدولية للتايكوندو بمشاركة نحو 650 لاعبًا يمثلون 48 دولة بالصالة المغطاة بمدينة طيبة شمال المحافظة، بحضور الدكتور محمد سيد بدر وفرج العمرى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، واللواء أحمد فولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي إدريس الهلالي وأيدي إيساكا عضوى مجلس إدارة الاتحاد الدولى للتايكوندو.

وأشاد عبدالعزيز بالمستوى المتميز للصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر والتي تحتضن مباريات البطولة الدولية للتايكوندو، لافتًا إلى أهمية استضافة للبطولات الدولية الرياضية على مدى العام تأكيدًا لريادة مصر وقدرتها على استضافة البطولات الكبرى من جانب وتنشيط للسياحة من جانب آخر.

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