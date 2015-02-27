"سيدتي نت" في أسواق "بانكوك"

مع انتهاء الشتاء، تحرص السيّدات عادةً على التخلّص من الثياب الدافئة والثقيلة، ويتحضّرن للتسوّق لموسمي الربيع والصيف. وللتمتّع بروعة التسوّق والتصاميم الفريدة، اختار لك "سيدتي نت" مدينة "بانكوك" لتكون وجهتك لهذا الموسم.

تجمع "بانكوك" بين العلامات التجارية العالميّة، التي يمكن لكلّ سيدة أن تجدها في كلّ دول العالم، والماركات المحليّة، حيث ينفرد المصممون المحليون المشهورون بإعداد تصاميم أنيقة، علماً أن "بانكوك" كما كل بلدان الشرق الأقصى تشتهر بالأنسجة الزاهية الألوان والحريرية.

لربما تكون "بانكوك" من أكثر المدن ازدحاماً بالأسواق والمحال التجارية والمراكز التجارية، ولكن من أبرز وأشهر "المولات" فيها هو "ترمينال 21"، حيث ستشعرين أنك سافرتِ إلى عواصم العالم المختلفة للتسوّق، علماً أنه يتألف من 8 طبقات وكل منها عبارة عن عاصمة أوروبية، حيث سُمّيت كل طبقة منه باسم عاصمة، مثل: "طبقة باريس،" حيث تجدين ملابس فرنسية، و"طبقة لندن" حيث الملابس والسلع ذات الطابع الانجليزي.

وتشتهر "بانكوك" أيضاً بــ"النايت ماركت"، وهي سوق ليلية تعرض السلع المشغولة يدوياً كالقبعات، والأوشحة، والتذكارات، و"الاكسسوارات". يتمتع السائحون بالتنقل في هذه الأسواق الليلية وشراء السلع الرخيصة والتذكارات، ومن بين أشهر هذه الأسواق: "سيكادا".

بالإضافة إلى ما تقدّم، تبدو "بانكوك" وجهة للاسترخاء والمتعة بالطبيعة الخلابة. ولهواة المنتجعات الصحية والمأكولات الشهية، ثمة منتجعات صحيّة للاسترخاء والعلاجات الطبيعية، كما عيادات خاصّة بالعلاجات الطبية والتجميلية يقصدها الأثرياء ومشاهير العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ كلاً من الخضرة والماء يشكّل أحد معالم "بانكوك" الأساسية.

الإجازة في "بانكوك" تجمع ما بين متعة التسوق والاسترخاء والتجميل والاستمتاع بالعلاجات الطبيعية. لذا، ننصحك باختيار هذه البقعة من العالم لتكون وجهتك المقبلة!

شاهدي أيضاً:

أيّام ربيعية في اسطنبول