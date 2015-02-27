حسام فريد يزور الإمارات للتحضير لصفقات استثمارية مشتركة

توجه حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة ولمدة ٤ أيام، حيث سيلتقى فريد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين فى مجال الطاقة، والاستثمار العقارى، والسياحة، والاستثمار المالي، والصناعة، والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الجمعية فى بيان اليوم الجمعة، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة تلقاها فريد من بعض المستثمرين بعد لقائهم به فى مؤتمر الـ"META finance" فى دبى نوفمبر الماضى، والذى حضره مجموعة من شباب الأعمال ومعهم ممثلين عن الاستثمار والمالية، ووزيرة التطوير الحضارى ليلى إسكندر، والتى تم خلالها لقاء ٢٥٠ من أكبر المستثمرين الإماراتيين والعرب أثناء اللقاء، فيما شاركت وقتها الجمعية ورشة عمل ترويجية للاستثمار فى مصر.

وأضافت الجمعية، أنه سيتم مقابلة شخصيات حكومية من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة والذى تحدد معهم مواعيد لاجتماعات من خلال شركاء الجمعية المصرية لشباب الاعمال فى الإمارات، ومن المنتظر خلال الرحلة تحديد مجموعة من المشروعات للاستثمار المشترك بين مجموعة من شباب الأعمال ورجال الاعمال الإماراتيين.