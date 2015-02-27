رئيس المعهد الدولى الإيطالى: مصر دولة محورية وشريك تجارى هام لروما

قال جيان كارلو أراجونا، رئيس المعهد الدولى للدراسات السياسية بإيطاليا إن مصر دولة محورية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن دور مصر الذى تلعبه من أجل استقرار الأوضاع فى المنطقة نابع من المسئولية التاريخية تجاهها.

جاء ذلك خلال كلمة أراجونا اليوم، خلال فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المصرى: الفرص والتحديات" والذى ينظمه المعهد الدولى للدراسات السياسية بإيطاليا والمقام بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأكد رئيس المعهد حرص إيطاليا على زيادة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق فيما بينهما فى النواحى السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر شريك تجارى هام لإيطاليا.

حضر المؤتمر وزير الاستثمار أشرف سالمان وموريزيو ماسارى، سفير إيطاليا بالقاهرة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، ونائب رئيس الغرفة التجارية بميلانو، وممثلى عدد من الشركات، والبنوك الإيطالية، والسفير على الحلوانى، قنصل مصر فى ميلانو.