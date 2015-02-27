أمريكا تدين رجل أعمال سعودي في تهمة تفجير سفارتين لها

دانت هيئة محلفين في نيويورك بالأمس رجل الأعمال السعودي خالد الفواز بتهمة المشاركة في اعتداءين استهدفا سفارتين أمريكيتينفي أفريقيا في 1998 وأوقعا 224 قتيلا.

وقدم الفواز “52 عاما” بصفته شريك أسامة بن لادن لنحو عشر سنوات ،وبدأت محاكمته في 20 يناير الماضي بمانهاتن، وسيصدر الحكم بحقه في 21 مايو القادم وقد يصل إلى المؤبد.

وأشاد المدعي العام في مانهاتن بريت بهارارا بقرار هيئة المحلفين الذي صدر بعد يومين ونصف يوم من المداولات حسب ماذكر موقع قناة”الحرة”.

وقال في بيان إن خالد الفواز المتهم خصوصا بالتآمر لقتل أمريكيين والتآمر لتدمير ممتلكات أمريكية، كان أحد أول مساعدي أسامة بن لادن المخلصين، أولا كقائد معسكر تدريب في أفغانستان ثم كرئيس خلية القاعدة في كينيا وأخيرا كمستشار اتصال لبن لادن في لندن.

وأضاف البيان أنه قبل الاعتداءات في عهد ما قبل الانترنت، كان الفواز يسهل مقابلات بن لادن في أفغانستان مع وسائل الإعلام الغربية، ونشر فتواه الصادرة في 1998 والتي دعا فيها إلى قتل الأمريكيين في أي مكان من العالم ، وتلى هذه الفتوى الاعتداءان على سفارتي كينيا وتنزانيا.

وفي بداية المحاكمة وصفته محامية الدفاع بوبي سترينهيم “كرجل هادىء وصافي الذهن ومتدين كرس حياته لمحاربة الفساد في بلده الأصلي”، ونفت أي تواطؤ مع القاعدة وأكدت أن موكلها لم يتبن قط وجهات النظر المتطرفة لبن لادن حتى وإن كان يعرفه شخصيا ،وقالت إن الفواز سيطعن على الحكم.