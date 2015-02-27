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مدير أمن الغربية ينفي خروج مسيرات لعناصر الإخوان الإرهابية

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مدير أمن الغربية ينفي خروج مسيرات لعناصر الإخوان الإرهابية مدير أمن الغربية ينفي خروج مسيرات لعناصر الإخوان الإرهابية

مدير أمن الغربية

نفى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية مانشر علي بعض المواقع الإلكترونية بخروج مسيرات لعناصر الإخوان الإرهابية بقرية محلة أبوعلي مناهضة للجيش والشرطة.

وقال مدير أمن الغربية اليوم إن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة , وأن المحافظة لم تشهد خروج أية مسيرات أو تجمعات لعناصر الإخوان ,مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار.

وأكد أن الحالة الأمنية مستقرة بكافة أرجاء المحافظة , وجميع المنشآت الحيوية مؤمنة, وتم نشر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة  ، مشددا على أنه لن يسمح بأي تجاوزات، أو مساس بأمن وأمان الوطن والمواطن, وسيتم التعامل معها بكل قوة وحزم .

أ ش أ

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