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ضبط ورشتى تصنيع أسلحة و8 بنادق آلية و25 كيلو بانجو و53 متهما فى القليوبية

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ضبط ورشتى تصنيع أسلحة و8 بنادق آلية و25 كيلو بانجو و53 متهما فى القليوبية ضبط ورشتى تصنيع أسلحة و8 بنادق آلية و25 كيلو بانجو و53 متهما فى القليوبية
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت مكافحة الجريمة وضرب أوكار العناصر الخطرة والمشهور عنهم البلطجة ومتجرى الأسلحة والمواد المخدرة بهدف استعادة وإحكام السيطرة الأمني، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام تمكنت خلالها من ضبط ورشتين لتصنيع الاسلحة النارية فى طوخ والخصوص و8 بنادق الية و25 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش و 53 متهما من عناصر الاجرام المختلفة وبعد تحرير المحاضر اللازمة أحيل المتهمون الى النيابات المختصة فتولت التحقيق.

أشرف على الحملة اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية وقادها اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعميد سامى غنيم رئيس المباحث، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى بالأقسام والمراكز مدعومة بمجموعات مسلحة من إدارة قوات الأمن.

استهدفت الحملة ضرب الأوكار والبؤر الإجرامية التى تأوى العناصر الخطرة العاملة فى مجال الإتجار فى المخدرات وحائزى الأسلحة النارية والمتاجرى فيها والقائمين على تصنيع الأسلحة النارية .

ضبطت القوات ضبط ورشتين لتصنيع السلاح الاولى ورشة الحداده فى مدينة الخصوص اتخذها "محمود .ف " 20 سنة حداد وسابق إتهامه فى [ 2 ] قضية [ سلاح – مخدرات ] وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة المحلية وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع و3 فرد محلى الصنع وأدوات التصنيع.
>وفى طوخ ضبطت القوات " شحته. م" 38 سنة حداد - اتخذ ورشة الحداده وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية - وبحوزته[ 9 ] سلاح نارى فرد محلى الصنع و[ 2 ] طبنجة صوت معدة للتعديل و [ 2 ] فرد معد للتصنيع و [ 12 ] طلقة خرطوش وأدوات التصنيع.

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